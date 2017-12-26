Мещеряков назвал оптимальным решение РФС по лимиту на легионеров

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поддержал решение исполкома РФС о лимите на легионеров.

«Есть переходный период, и, на мой взгляд, это очень важно. Когда мы заключаем контракты с игроками, они не на один день, и соответственно, чтобы планировать свою работу, надо принимать решения, давать клубам вот этот самый переходный период, чтобы мы могли настроить свою систему, в том числе и контрактов игроков. Так что это оптимально.

По-другому это и невозможно сделать. Вот что делать клубу, если, грубо говоря, примут решение по лимиту завтра? Это большие затраты для клуба будут», – сказал Мещеряков.

Напомним, вчера исполком РФС оставил в силе нынешний лимит по схеме «6+5», который будет действовать ближайшие два сезона. Далее будет рассматриваться вариант, при котором в заявке клуба может находиться не более семи иностранных игроков, которые смогут одновременно выходить на поле.