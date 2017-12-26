Григорян готов вернуться во Владивосток

Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» и «Анжи» Александр Григорян хотел бы вернуться во Владивосток, где он может возглавить «Луч-Энергию». По его словам, он хочет помочь клубу, который оказался в непростой ситуации.

«Хотел бы вернуться во Владивосток и помочь команде выстоять в очень непростой обстановке. На весну у команды остались матчи с клубами, которые стремятся к повышению в классе, а также с прямыми конкурентами в борьбе за выживание в ФНЛ.

Мне сказали, что нынешнее руководство очень амбициозно и на следующий сезон хочет поставить задачу выйти в Премьер-лигу. Не знаю, имею ли я право такое говорить, но останусь в своем репертуаре и попробую рискнуть. Мне нравится, что есть такие амбиции.

Тем не менее нынешние руководители понимают, какое наследство досталось. Имеющиеся долги в одночасье не погасить, плюс команда находится в подвале таблицы. Для меня имеет большое значение сохранение прописки в лиге и чтобы «Луч» сделал это достойно. Важно будет показать качественную игру, и я буду безумно рад, если мы разочаруем тех болельщиков, которые к этому относятся скептически. Сделаю для этого все возможное», – приводит слова Григоряна VL.ru.

После 25-туров «Луч-Энергия» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ c 27 очками на своем счету.