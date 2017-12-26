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  • Карпин заявил, что хочет обыграть «Спартак» в качестве тренера «Ростова»

Карпин заявил, что хочет обыграть «Спартак» в качестве тренера «Ростова»

26 декабря 2017, 01:51
18

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», признался, что хотел бы выиграть у красно-белых.

«Более памятны выезды в Ростов в качестве тренера, потому что это было не так давно. Понятно, что обыграть «Спартак» здесь принципиально, и помню полный стадион, яростно болеющий за свою команду, как, в принципе, и должно быть.

Впечатления от Ростова с точки зрения тренерства «Спартака» не очень приятные: здесь даже со счетом 0:4 проигрывали. Но дай бог, чтобы эти воспоминания повторились, только уже с поправкой на то, что я буду тренером побеждающего «Ростова», — сказал Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (18)
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VikNMar
1514263355
Как говорят в " незалежной " : " Дурак думкою богатее ..."
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Диктор
1514265095
Ну ток это и успокаивает,Ростов обыгрывал Спартак когда ты был там тренером,сейчас ты тренер Ростова-земля круглая Валера.Мечтать надо про себя ,а не настраивать спартаковскую торсиду против себя-пока еще пользуешься уважением,Не иди по пути оленя.
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piligrim1986
1514266802
все хотят, не все могут
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RedWhiteFans2
1514269662
А Зенит или Локомотив обыграть в падлу что ли? Нашли развлечение для всей страны -обыграть Спартак...
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vladimir-7
1514272010
Это только успокаивающие слова, а на самом деле Ростов под его руководством сольет Спартаку.
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DZHEK_VOROBEY1987
1514273731
Губа не дура у Валерки.
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serppion
1514291487
Вот говнюк этот Валерик!
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OOOVVV.
1514296838
Мяч в ноги, пробуй Валера!
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Ахимас Вельде
1514296959
Все хотят обуть проклятый Спартак, да не у всех выходит.
Ответить
Полная Канистра
1514297208
не спотыкнись только
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