Карпин заявил, что хочет обыграть «Спартак» в качестве тренера «Ростова»

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», признался, что хотел бы выиграть у красно-белых.

«Более памятны выезды в Ростов в качестве тренера, потому что это было не так давно. Понятно, что обыграть «Спартак» здесь принципиально, и помню полный стадион, яростно болеющий за свою команду, как, в принципе, и должно быть.

Впечатления от Ростова с точки зрения тренерства «Спартака» не очень приятные: здесь даже со счетом 0:4 проигрывали. Но дай бог, чтобы эти воспоминания повторились, только уже с поправкой на то, что я буду тренером побеждающего «Ростова», — сказал Карпин.