Глава Ингушетии: «Когда в российском клубе играет 90% легионеров, я с таким футболом не согласен»

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров негативно отозвался о ситуации с легионерами в российских клубах. Функционеру не нравится, что в отечественных командах выступает большое число иностранных игроков.

«Пусть не обижаются наши тренеры, владельцы клубов. Когда в российском клубе играет 90% легионеров, я с таким футболом не согласен. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин.

В футболе выигрывает тот, у кого больше денег на приглашение звeзд. Это их право. Но у нас нет таких возможностей. Поэтому ставил задачу, чтобы у нас в футбол играло 70% местных ребят и 30 – из соседних республик или регионов России», – сказал Евкуров.