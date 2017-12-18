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    • Глава Ингушетии: «Когда в российском клубе играет 90% легионеров, я с таким футболом не согласен»

    Глава Ингушетии: «Когда в российском клубе играет 90% легионеров, я с таким футболом не согласен»

    Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров негативно отозвался о ситуации с легионерами в российских клубах. Функционеру не нравится, что в отечественных командах выступает большое число иностранных игроков.

    «Пусть не обижаются наши тренеры, владельцы клубов. Когда в российском клубе играет 90% легионеров, я с таким футболом не согласен. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин.

    В футболе выигрывает тот, у кого больше денег на приглашение звeзд. Это их право. Но у нас нет таких возможностей. Поэтому ставил задачу, чтобы у нас в футбол играло 70% местных ребят и 30 – из соседних республик или регионов России», – сказал Евкуров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2017 20:15
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    Комментарии (15)
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    la verdad
    1513617662
    Кто не лижет пукину - тот хохол?))))
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    insider_retro
    1513617824
    При всём уважении к Главе Ингушетии, футбол нельзя вывести на парадный уровень одними лишь указаниями и процентом занимающихся... В профессиональном футболе свои правила и требования!!.. Пропорциональность игроков по национальному признаку не доминирующее понятие!..
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    mihail200606
    1513618662
    ну все , Президент сказал про легионеров , теперь все выскажутся.. к сожалению, нашими местными кадрами на солидном уровне держаться не будешь, не такие у нас сейчас кадры.. к сожалению.. хоть 70 на 30 распределяй, хоть 50 на 50, хоть как ...
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    acer2003
    1513619052
    Надо заканчивать политике лезть в спорт
    Ответить
    Поль
    1513624521
    Меня уж током передёрнуло: новость от Ингушетии да ещё и о футболе!!! Госмашина не на ту комбинацию кнопок нажала?!)))
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    maygli
    1513624548
    И какие результаты, господин Евкуров? Какие достижения от такой политики? ЛЕ? Или ЛЧ? Вы конечно можете вырастить крутых, талантливых ребят, но играть у вас они не будут т,к, их тут же купят другие клубы. И как вы правильно сказали "В футболе выигрывает тот, у кого больше денег на приглашение звeзд... Но у нас нет таких возможностей." Вот и будете вы всё время сидеть у разбитого корыта выращивая на сторону хороших футболистов. Увы.
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    BRO_football
    1513633161
    Вот сейчас Испанию хотят отстранить от ЧМ за то, что политики лезут в футбольные дела страны. Россия тоже так хочет? Уверен, что нет. Так что пусть Путин, Евкуров и все остальные засунут своё мнение куда подальше! Зенит, Спартак и все остальные клубы без них разберутся сколько им легионеров покупать.
    Ответить
    OfaZavr
    1513668590
    во всех сильных чемпионатах такой принцип комплектования команды для достижения больших результатов почему бы и нам также не делать если хотим приблизиться к их уровню, таков закон современного футбола за редким исключением.
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    ologreds
    1694991708
    numo529591
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