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    • Рейнгольд: «Матч «Спартака» в Туле? Бардак как был, так и продолжается»

    Рейнгольд: «Матч «Спартака» в Туле? Бардак как был, так и продолжается»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение о тяжелых погодных условиях в Туле во время матча «Арсенала» с красно-белыми. По словам Рейнгольда, футбольные чиновники в России губят здоровье игроков.

    «Ужасные погодные условия. Но если будем жаловаться на них, то надо прекратить чемпионат России. Я давно говорил: ребята-чиновники, соберитесь и подумайте об этом. Мы живем в северной стране. Хватит заниматься дурдомом. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к руководителям футбольным. Что они творят вообще? Футбол должен играться в тепле, в комфорте, с чаем, с пивом, c бутербродами, с детворой. Это для болельщика шоу. Этот бардак как был, так и продолжается.

    Я на эти вещи смотреть не могу, слезы на глазах. Во-первых, мне жалко футболистов, они же тоже люди. ЦСКА играл в Хабаровске при минус 17 градусов. Ну ни в какие ворота не лезет это. Я бы раздел этого чиновника гребаного, надел на него плавки и пускай побегает. Ребята потом три дня кашляют. Слава богу, только кашель. А может и воспаление легких быть. Испоганить свое здоровье одним махом. Декабрь, а мы в футбол играем. Куда дальше?» – заявил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.12.2017 11:27
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    Комментарии (69)
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    zigbert
    1512211351
    Здесь дед попал в точку.
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    RedWhiteFans2
    1512211578
    Если они начнут крыши делать на стадионах то пенсионный и дорожные фонды уйдут в минус. И будут сосульки не у них а нас. Проще играть с середины апреля по ноябрь. Хотя изобретать колесо- это у нас в крови.
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    nemolod
    1512212956
    Все это погодное безобразие прекратится,когда футболисты с тренерами и ихним профсоюзом не устроят в РФС "футбольный майдан" в виде протестов вплоть до бойкота матчей с требованием проводить соревнования в наиболее комфортные месяцы года,а пока это будет говориться втихомолку,в интернетах,то все останется так как сейчас!
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    батог
    1512213039
    Надо было жеребьевку провести, после игры, на стадионе "арсенала". Может дошло бы до кого? Что за нахер твориться? Приношу извинения за ерничанье коням до их игры в Хабаровске!
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    Ден 781
    1512215639
    Для футболиста пофиг мороз, сам играл зимой и в снег и метель, тем более если не стоишь на месте, вратарям конечно сложнее, а футболистам с тёплых краев возможно не комфортно. А вот про праздник футбола и болельщиков в точку. Посещаемость от этого возрастать не будет.
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    sprint5
    1512219615
    осталось на Чукотке играть и чтоб вышли на игру составители календаря и все руководство РФС
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    кеша_КБ
    1512224360
    - зато летние и все погожие мид-уики игнорируем!(((, 1-ый круг(19 туров) вполне можно было уместить до конкретных морозов и снегопадов! Вопрос к "составителям" календаря!???: нах ВЫ все пришли управлять футбольным хоз-вом России???, ВАМ что!, разваливать больше нечего?(((,ГДЕ комфортные крытые стадионы???, в ВАШИХ бездонных "карманах" ,или вам так нравится антифутбол???, а потом удивляемся :..."почему же в европейском и мировом футболе у нас так мало успехов?"...
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    subbotaspartak
    1512229320
    ...Куда дальше?» – заявил Рейнгольд... В феврале начнём на тот год...
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    Опорник84
    1512231283
    Многие здесь пишут,что при минус 20 футболисты если двигаются то не замерзнут! А как же зрители к сиденью должны задницей примерзнуть?Система осень-весна особых дивидентов не принесла,может и стоит вернуть все назад, все-таки лето создано для футбола!
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    ologreds
    1694991821
    numo527844
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