Рейнгольд: «Матч «Спартака» в Туле? Бардак как был, так и продолжается»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение о тяжелых погодных условиях в Туле во время матча «Арсенала» с красно-белыми. По словам Рейнгольда, футбольные чиновники в России губят здоровье игроков.

«Ужасные погодные условия. Но если будем жаловаться на них, то надо прекратить чемпионат России. Я давно говорил: ребята-чиновники, соберитесь и подумайте об этом. Мы живем в северной стране. Хватит заниматься дурдомом. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к руководителям футбольным. Что они творят вообще? Футбол должен играться в тепле, в комфорте, с чаем, с пивом, c бутербродами, с детворой. Это для болельщика шоу. Этот бардак как был, так и продолжается.

Я на эти вещи смотреть не могу, слезы на глазах. Во-первых, мне жалко футболистов, они же тоже люди. ЦСКА играл в Хабаровске при минус 17 градусов. Ну ни в какие ворота не лезет это. Я бы раздел этого чиновника гребаного, надел на него плавки и пускай побегает. Ребята потом три дня кашляют. Слава богу, только кашель. А может и воспаление легких быть. Испоганить свое здоровье одним махом. Декабрь, а мы в футбол играем. Куда дальше?» – заявил Рейнгольд.