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  • Полоз: «Зениту» надо выиграть все оставшиеся матчи до перерыва, а весной думать, как занять первое место»

Полоз: «Зениту» надо выиграть все оставшиеся матчи до перерыва, а весной думать, как занять первое место»

30 ноября 2017, 22:38
5

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о «Локомотиве» и отставании сине-бело-голубых от него.

– Кокорин сказал, что шесть очков отставания от «Локомотива» – это уже довольно критично. Согласны с ним?

– Естественно. Поэтому до перерыва надо точно выиграть оставшиеся матчи. Нам это вполне под силу. А потом весной думать, как занять первое место.

Понятно, что «Локомотив» ушел в отрыв. Но на осечки конкурента можно надеяться, только если сам все выигрываешь.

– На стороне «Локо» сейчас еще и везение?

– Возможно, что просто везет сильнейшим. Но без фарта в том же Хабаровске действительно не обошлось.

«Зенит» с 33 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Локомотив» идет на первом месте с 39-ю очками.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (5)
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Бубновский
1512072440
....ну вот....о чем я и говори месяца два назад...не надо торопиться! сейчас зенит находится в таком же нокдауне, как и спартак ранее...и задаются те же вопросы, что и спартаку, да и ответы те же....а тем временем, не обращающий ни на кого локо, прет наверх....и очень хорошо, что к концу первого круга у нас ни кому ни где места не гарантировано!!!!....тем интересней и конкурентней будут битвы, тем меньше будет сливов и договорняков
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Serjoga
1512074225
Ну, пока вы будете ДУМАТЬ, Локо, ЦСКА, может и Спартак распределят между собой тройку призеров! Вы будете ДУМАТЬ, а они ИГРАТЬ!
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slavа0508
1512075589
А паровоз вперёд летит бомжары не догонят!!!!!!!!!!!!!!
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stream15
1512076195
Полозу лучше подумать как обратно свалить в Ростов.
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VIKZH
1512096251
Пора уже начать побеждать
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