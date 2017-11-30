Полоз: «Зениту» надо выиграть все оставшиеся матчи до перерыва, а весной думать, как занять первое место»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о «Локомотиве» и отставании сине-бело-голубых от него.

– Кокорин сказал, что шесть очков отставания от «Локомотива» – это уже довольно критично. Согласны с ним?

– Естественно. Поэтому до перерыва надо точно выиграть оставшиеся матчи. Нам это вполне под силу. А потом весной думать, как занять первое место.

Понятно, что «Локомотив» ушел в отрыв. Но на осечки конкурента можно надеяться, только если сам все выигрываешь.

– На стороне «Локо» сейчас еще и везение?

– Возможно, что просто везет сильнейшим. Но без фарта в том же Хабаровске действительно не обошлось.

«Зенит» с 33 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Локомотив» идет на первом месте с 39-ю очками.