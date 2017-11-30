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  • Полоз — о поражении от «Спартака»: «Два дня команда пребывала в тяжелом настроении»

Полоз — о поражении от «Спартака»: «Два дня команда пребывала в тяжелом настроении»

30 ноября 2017, 21:35
15

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (3:1).

– Это надо было пережить. Вернее, надо было выигрывать в Москве. А в итоге все оказались очень расстроены.

Два дня, во вторник и среду, команда пребывала в тяжелом настроении. Сегодня более-менее отошли. Все понимают: ничего уже не вернешь. Необходимо работать и выигрывать оставшиеся до паузы матчи, чтобы весной чувствовать себя относительно комфортно.

– Собой в матче со «Спартаком» тоже недовольны?

– Конечно! Да, отдал голевую передачу на Кришито, но сам-то не забил. И вообще мог сыграть намного лучше. Но это всех нас касается. Ведь на поле не отдельные люди выходят, а команда.

Немного провалили отрезок, когда пропустили два гола. При 2:0 начали играть по-другому. Могли забивать во втором тайме. Но должны были проводить его еще качественнее и в итоге победить в этом матче.

Очень обидно, что все закончилось так, как закончилось. Однако надо двигаться дальше.

«Зенит» с 33 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидера чемпионата «Локомотива».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Полоз Дмитрий
Комментарии (15)
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Сармат Ростов
1512067503
Привыкайте, бакланы)))))
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alexivanof197
1512068097
Хороший футбол показали обе команды,просто Спартак был в этот день сильнее
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raritet
1512069481
после того как Полоз валялся на траве к то время как шла атака, я на месте Маннчини вообще его на лавку усадил. И вообще это не футболист Зенита , а получатель в кассе Зенита.
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WhiteEgon
1512072220
Жесть.. Футболисты по 2 дня с похмелья болеют, а все думают, что тренеры виноваты )))
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FanatSerj
1512076159
Ага, а потом получили ЗП от Газпрома и что то позабылось, мечты сбываются ))
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Павелий
1512078223
"Два дня команда пребывала в тяжелом настроении". Привыкайте. Для того, чтобы в ФНЛ опуститься надо много проигрывать.
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Leon_ARS
1512088605
А мне Полоз понравился (странно, да, для поклонника Спартака. Не правда ли?): движением, передачами. Жаль, не ту выбрал команду.
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ribavadim
1512093020
Первый результат расслабил, а второй ,естественно, огорчил... Нужно было ещё парочку Зене вкатить...
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Диктор
1512103767
Согласен с Леоном-ты просто выбрал не ту команду.
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Пастырь
1512120193
Он в том матче вообще один из лучших был в Зените. Пригодился бы Спартаку точно.
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