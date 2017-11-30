Полоз — о поражении от «Спартака»: «Два дня команда пребывала в тяжелом настроении»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» (3:1).

– Это надо было пережить. Вернее, надо было выигрывать в Москве. А в итоге все оказались очень расстроены.

Два дня, во вторник и среду, команда пребывала в тяжелом настроении. Сегодня более-менее отошли. Все понимают: ничего уже не вернешь. Необходимо работать и выигрывать оставшиеся до паузы матчи, чтобы весной чувствовать себя относительно комфортно.

– Собой в матче со «Спартаком» тоже недовольны?

– Конечно! Да, отдал голевую передачу на Кришито, но сам-то не забил. И вообще мог сыграть намного лучше. Но это всех нас касается. Ведь на поле не отдельные люди выходят, а команда.

Немного провалили отрезок, когда пропустили два гола. При 2:0 начали играть по-другому. Могли забивать во втором тайме. Но должны были проводить его еще качественнее и в итоге победить в этом матче.

Очень обидно, что все закончилось так, как закончилось. Однако надо двигаться дальше.

«Зенит» с 33 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидера чемпионата «Локомотива».