Ригони: «С тем составом, который есть у «Зенита», мы обязаны выиграть золотые медали»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью bobsoccer поделился мнением об игре команды, а также сказал, что клуб должен стать чемпионом.

— Команда, столь резво начавшая чемпионат, в последних матчах одержала лишь две победы – над «Тосно» и «Вардаром». В чем же причина осеннего спада «Зенита»?

— Я пришел в «Зенит» не с первого тура, но смотрел матчи и знал, что летом команда претерпела существенные изменения. «Зенит» действительно мощно, бодро начал сезон. Новые игроки придали команде новые силы, и пока соперники не успели привыкнуть к обновленному «Зениту», мы всех, образно говоря, клали на лопатки.

Но со временем другие команды изучили нашу игру, привыкли к нашему стилю. В итоге выигрывать стало сложнее. Но для нас в свою очередь это вызов – так работать над своей игрой, чтобы в каждом матче привносить в действия неожиданные элементы. Считаю, что через подобный период проходит любой клуб. Есть спады, есть взлеты. Мы просто должны действовать в своем ключе, постоянно добавляя что-то новое.

— «Зениту» обязательно надо побеждать «Урал»!

— Да. Сейчас у нас единственная установка – побеждать в каждом матче. В том числе и с «Уралом».

— «Зенит» будет чемпионом?

— Да, будет! Главное быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас.

Ранее сообщалось о том, что Ригони извинился перед Дмитрием Комбаровым за травму, которую нанес ему.