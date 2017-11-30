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  • Ригони: «С тем составом, который есть у «Зенита», мы обязаны выиграть золотые медали»

Ригони: «С тем составом, который есть у «Зенита», мы обязаны выиграть золотые медали»

30 ноября 2017, 19:06
21

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью bobsoccer поделился мнением об игре команды, а также сказал, что клуб должен стать чемпионом.

— Команда, столь резво начавшая чемпионат, в последних матчах одержала лишь две победы – над «Тосно» и «Вардаром». В чем же причина осеннего спада «Зенита»?

— Я пришел в «Зенит» не с первого тура, но смотрел матчи и знал, что летом команда претерпела существенные изменения. «Зенит» действительно мощно, бодро начал сезон. Новые игроки придали команде новые силы, и пока соперники не успели привыкнуть к обновленному «Зениту», мы всех, образно говоря, клали на лопатки.

Но со временем другие команды изучили нашу игру, привыкли к нашему стилю. В итоге выигрывать стало сложнее. Но для нас в свою очередь это вызов – так работать над своей игрой, чтобы в каждом матче привносить в действия неожиданные элементы. Считаю, что через подобный период проходит любой клуб. Есть спады, есть взлеты. Мы просто должны действовать в своем ключе, постоянно добавляя что-то новое.

— «Зениту» обязательно надо побеждать «Урал»!

— Да. Сейчас у нас единственная установка – побеждать в каждом матче. В том числе и с «Уралом».

— «Зенит» будет чемпионом?

— Да, будет! Главное быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас.

Ранее сообщалось о том, что Ригони извинился перед Дмитрием Комбаровым за травму, которую нанес ему.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (21)
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Бугимен
1512058588
МЕЧТАЙ, МЕЧТАЙ!
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сапёр75
1512060366
Выигрывать должны не имена ,а вся команда
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OfaZavr
1512060466
конечно что же еще он мог сказать, нет чемпионом будет Спартак или Локомотив что ли))
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115
1512060532
за те бабки что в вас вложили - согласен что обязаны,только вы почему то нихрена не выигрываете
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cska-62
1512060778
"С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали". Эмилиано Ригони Аргентинец в России недавно. Переведите ему на испанский наш русский и всем хорошо известный анекдот: "В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов... Один из посетителей спрашивает служащего: - Скажите, неужели слон это все съест? - Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!".
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insider_retro
1512061083
Подобные заявления делают многие игроки и тренеры клубов лидирующей тройки!.. Доводов и аргументов у всех вагон с тележкой!.. А лидирует Локомотив, который меньше всех выдвигает лозунги!!..))
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Полная Канистра
1512065158
не ты тут такой один охотник желающих запомни дох..а
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raritet
1512069707
Нужно не бла-бла , а играть. Игры поставленной до сих пор нет.А Локомотив уже чемпион. Это примерно 99%. И как при этом у человека язык поворачивается крякать о чемпионстве. Не нужно смешить русские паровозы, они и так смешные.
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Gornostay
1512072671
как же все эти п......лы зае...ли!!!! надоело!!!! побегать раз в неделю 90 минут не могут!!!!! Утырки!
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Garrincha58
1512073658
пока в Зените этот тренеришко и эти аргентинцы он никогда не будет чемпионом
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