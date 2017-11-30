Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения защитника «Зенита» Терентьева

Полицией Санкт-Петербурга проводится проверка по заявлению защитника «Зенита» Дениса Терентьева о нанесении ему телесных повреждений злоумышленником.

«29 ноября 2017 года в полицию обратился 25-летний гражданин с заявлением о том, что около 17 часов у дома 20 корпус 3 по Лабораторному проспекту ему нанес телесные повреждения мужчина. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по поступившему заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, что в результате конфликта из-за парковочного места, возникшего 29 ноября во дворе одного из жилых комплексов Санкт-Петербурга, Терентьев был избит двумя неизвестными. Сам футболист ранее отказался комментировать подробности произошедшего.