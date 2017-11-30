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  • Защитника «Зенита» Терентьева избили из-за конфликта за парковочное место

Защитника «Зенита» Терентьева избили из-за конфликта за парковочное место

30 ноября 2017, 07:41
37

Вечером 29 ноября во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» в Санкт-Петербруге был избит защитник «Зенита» Денис Терентьев. Как сообщила его супруга, он не поделил место на парковке с другим жильцом. В итоге на футболиста напали двое мужчин.

«Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы», – сообщила в соцсетях Анжелика Терентьева.

Футболисту были нанесены побои, травма головы, после чего он потерял память. Терентьева доставили в больницу на скорой помощи.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Терентьев Денис
Комментарии (37)
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Max Bobr
1512017046
Культурная столица России однако. Ужас.
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Артурка32
1512017205
Ну очччень интересные новости футбола!
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Woodbreak
1512018508
полюбому быдло включил, как шатов мразота
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Боцман59rus
1512019853
бомжатне в ле точно не место, 1/8 ЭТО ПОДТВЕРДИТ
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Tajik-za Zenit
1512021064
Здоровья Денис А уродов надеюсь найдут по скорее
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Alex ostrov
1512021120
Так то красавчик,получается сорок минут бился!!! А если серьёзно то здоровья и скорейшего возвращения в строй!!!
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polozovs
1512024922
люди озверели
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sanirin
1512028570
Питер...культурная столица...
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Павелий
1512033749
Это к вопросу о том, что в Питере все топят за Зенит, что все обожают нацисткий лозунг "Один город - одна команда" и т.п. Терентьеву здоровья, любителям помахать кулаками - путь в колонию.
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vgarakh
1512034619
А в Ростове его не били, наоборот ласкали, вот вам и ответ где более бандитский город в России.
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