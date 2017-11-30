Защитника «Зенита» Терентьева избили из-за конфликта за парковочное место

Вечером 29 ноября во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» в Санкт-Петербруге был избит защитник «Зенита» Денис Терентьев. Как сообщила его супруга, он не поделил место на парковке с другим жильцом. В итоге на футболиста напали двое мужчин.

«Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы», – сообщила в соцсетях Анжелика Терентьева.

Футболисту были нанесены побои, травма головы, после чего он потерял память. Терентьева доставили в больницу на скорой помощи.