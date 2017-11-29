Карпин: «Потянул бы Смолов «Реал»? Какие-то игры, может быть, он там бы играл»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Реал».
Ранее сообщалось, что форвард входит в шорт-лист мадридского клуба.
– Marca много чего пишет. Шорт-лист четыре человека, а там еще 25 игроков.
– Люди упоминаются достойные в этой четверке.
– А сколько еще не упоминается. Все вилами по воде. Это слухи.
– Потянул бы Смолов в «Реале»?
– Что значит – потянул?
– Уровня «Реала» игрок?
– Смолов бы играл. Какие-то игры, может быть, играл бы.
Источник: «Спорт-Экспресс»