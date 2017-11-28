Ригони: «РФПЛ меня удивила, у нее большой потенциал»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони после матча 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3) отметил, что удивлен уровнем российского чемпионата. Аргентинец также признался, что ему очень неприятно выходить на игры при такой невысокой температуре.

«Удивил ли меня итоговый счет 3:1 в пользу «Спартака»? Есть немного, но меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках.

Думаю, местная Премьер-лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля – это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться», – сказал Ригони.

Ригони перешел в петербургский клуб из «Индепендьенте» минувшим летом за 9 миллионов евро. В текущем сезоне он записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи в 13-ти встречах.