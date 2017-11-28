Гилерме не считает большим отрыв от «Зенита» в шесть очков

Голкипер «Локомотива» Гилерме подчеркнул, что шестиочковый отрыв от «Зенита» в турнирной таблице после 18-ти туров – это немного. По словам стража ворот, железнодорожникам предстоит провести еще много сложных игр до завершения чемпионата.

Вчера «Локомотив» в рамках 18-го тура одержал победу над «СКА-Хабаровском» (2:1) и набрал 39 баллов. «Зенит», в свою очередь, уступил «Спартаку» (1:3), в активе петербуржцев осталось 33 очка.

«Смотрел матч «Спартак» – «Зенит», честно говоря, хотел ничью, но результат неплохой – теперь есть отрыв от «Зенита». Не согласен (прим. – с Александром Кокориным), что отрыв в шесть очков критичный, еще 12 игр до конца чемпионата, у нас много сложных встреч.

В чемпионате России есть команды, которые, как многие считают, должны вылететь в ФНЛ, но они все равно отбирают очки у тех, кто выше в турнирной таблице. Нужно быть внимательным и нельзя думать, что шесть очков – это большой отрыв. У нас остались матчи со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром», так что рано говорить о чемпионстве.

Мы все рады, ведь у нас давно не было такого начала сезона. Все думали, что «Локомотив» хорошо начнет сезон, а потом опять будет внизу, но мы держимся и показываем сильную игру», – сказал Гилерме.

В следующем туре подопечные Юрия Семина примут в Черкизово «Рубин». Матч состоится в субботу, 2 декабря.