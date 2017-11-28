Уткин: «Я был неправ. Манчини – лучший тренер. «Зенит», продли с ним контракт!»

Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин после матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» поделился мнением о главном тренере петербургского клуба Роберто Манчини.

«Я был неправ, каюсь. Манчини лучший тренер. «Зенит», продли с ним контракт!» – написал журналист в твиттере.

Ранее Уткин сказал, что итальянец – переоцененный тренер и предложил судить человека, который пригласил специалиста в «Зенит».

После назначения Манчини на должность Уткин назвал его «идеальной болонкой для ношения клубного шарфа».

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было