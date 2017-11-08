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  • Уткин призывает предать суду человека, пригласившего Манчини в «Зенит»

Уткин призывает предать суду человека, пригласившего Манчини в «Зенит»

8 ноября 2017, 20:01
42

Известный российский футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал работу главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Обозреватель призывает осудить человека, подписавшего контракт с итальянцем.

«Не знаю, пойдет ли на пользу «Зениту» пауза на игры сборных. С другим тренером точно пошла бы, а с Манчини — не знаю. Контракт Роберто — это, конечно, вещь дорогая и ценная, и он столько времени хранился, пока не вступил в силу. Может быть, это уже антиквариат, охраняемый законом и Министерством культуры.

Но я считаю, что контракт Манчини — это не та ценность, за которую надо держаться. А человека, который это придумал, нужно осудить, и в дальнейшем ему нельзя позволять принимать решения единолично», – сказал Уткин в эфире «Спорт ФМ».

«Зенит» идет на втором месте в РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (42)
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Klodus
1510161003
Луческу явно был не хуже. А спалетти сейчас показывает как Интер мог играть при хорошем тренере. У Манчини ничего кроме громкого имени нет.
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polt
1510161299
Тот кто подписывал контракт с Манчини уже и сам понял, что обкакался, но боится в этом признаться. будут терпеть, пока совсем не обасруться.
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порт
1510162219
А что Васе разрешили в психушке уже пользоваться компом?
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Rivaldo88
1510163841
Что-то много Утиных историй.. Так и надоесть может его персона, причём в момент
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nik55
1510165471
Миллера посадить
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portero
1510167237
можно согласиться с тем что игроки и тренер Зенита сейчас в яме , но больно она глубока могут не выбраться и он прав что Манчини es zero
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Drapik
1510169243
Вася сошел с ума
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Garrincha58
1510173987
в чем то он прав
Ответить
Gornostay
1510174772
"Селекционеру" Фурсенко-кол осиновый в мозг Миллеру-шутовской колпак Манчини с любимыми аргентинцами путевку на год в Сибирь,и шобы тихо там!
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Lester84
1510207518
А в открытую имя Фурсенко не называет - очкует по ходу Вася))
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