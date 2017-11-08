Уткин призывает предать суду человека, пригласившего Манчини в «Зенит»

Известный российский футбольный журналист Василий Уткин прокомментировал работу главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Обозреватель призывает осудить человека, подписавшего контракт с итальянцем.

«Не знаю, пойдет ли на пользу «Зениту» пауза на игры сборных. С другим тренером точно пошла бы, а с Манчини — не знаю. Контракт Роберто — это, конечно, вещь дорогая и ценная, и он столько времени хранился, пока не вступил в силу. Может быть, это уже антиквариат, охраняемый законом и Министерством культуры.

Но я считаю, что контракт Манчини — это не та ценность, за которую надо держаться. А человека, который это придумал, нужно осудить, и в дальнейшем ему нельзя позволять принимать решения единолично», – сказал Уткин в эфире «Спорт ФМ».

«Зенит» идет на втором месте в РФПЛ.