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Черданцев назвал матч «Спартак» – «Зенит» игрой сезона

27 ноября 2017, 23:00
18

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ «Спартак»«Зенит» (3:1).

«Это был Футбол! Лучшая игра сезона! Спасибо всем!» – написал 46-летний журналист.

После встречи главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини сказал, что его команда доминировала на протяжении всей игры. Тренер красно-белых Массимо Каррера отметил, что «Спартак» забил больше голов.

Действующий чемпион поднялся на четвертое место. Сине-бело-голубые сохранили вторую строчку.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (18)
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Пастырь
1511813466
Матч был действительно сумасшедшим. Таких скоростей и такой самоотдачи давно не было. Спартак с ПОБЕДОЙ!!! Заслужили полностью.
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VVM1964
1511813466
ЖДЕМ МАТЧ СПАРТАК - ЦСКА , НАДЕЮСЬ БУДЕТ ТАКИМ ЖЕ .
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cska-62
1511814510
Рано подводить итоги сезона. Скоро матч "Спартак" - ЦСКА! Она может быть и не такой зрелищной, но по качеству может прошедший матч и превосходить.
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Юрий Крутько
1511814566
Этот матч доказывает,что чемпионат России один из самых напряжённых и лучших!По итогу игры:Спартак окончательно вернулся в чемпионскую гонку, и по результату,и по игре, и по расположению в турнирной таблице!
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DOCTOR PENALTY
1511815224
У нас появилась хорошая ПРИМЕТА : перед игрой Каррера и Глушаков ходили на ПИВЗАВОД !!!
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erma
1511815405
Спасибо судье, все по делу. Не пошел на поводу ни у одной из команд. И с нервами все в порядке.
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erma
1511815736
Игра действительно была классная, но: 1/ у Зенита по-прежнему нет лидера, хотя команда играет можно сказать хорошо 2/ у Спартака по-прежнему еще неважно линии взаимодействуют между собой, много брака в передачах. Слава богу появился Зобнин, недостающее звено в эволюции команды
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Nekit92
1511818242
Согласен с чердаком, матч огонь. Побольше б таких в рпл. Никакой тягомотины, атака на атаку. Тока не понравилось спартак то и дело валялся в конце...
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Пестрый
1511818491
Да уж как этот черданцев визжал как будто он только из дурки вышел) И тут как такого ненормального можно пускать к микрофону? и второе если это чмо допустят к микрофону на ЧМ и еще на игре нашей сборной опять без звука смотреть? Футбол развивается, видеоповторы вводят, но вот нет такой функции что бы просто таких идиотов как это черданцев отключать а саму игру с ее шумом и драйвом смотреть?
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