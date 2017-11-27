Черданцев назвал матч «Спартак» – «Зенит» игрой сезона

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» (3:1).

«Это был Футбол! Лучшая игра сезона! Спасибо всем!» – написал 46-летний журналист.

После встречи главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини сказал, что его команда доминировала на протяжении всей игры. Тренер красно-белых Массимо Каррера отметил, что «Спартак» забил больше голов.

Действующий чемпион поднялся на четвертое место. Сине-бело-голубые сохранили вторую строчку.

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