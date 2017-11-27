Федун: «Реванш у «Зенита» взяли. Теперь мы боремся за новое чемпионство!»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче 18 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (3:1). По мнению функционера, красно-белые включились в борьбу за победу в турнире.

– Поздравляю всех с победой!

– Какие эмоции?

– Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.

– В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

– В золотой гонке. В золотой.

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.

– Кого выделите?

– Никого. Вся команда – молодцы.

– Как вам судейство этой встречи?

– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.

– Реванш за поражение в первом круге взят?

– Да. Да. Да.

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