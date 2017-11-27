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  • Федун: «Реванш у «Зенита» взяли. Теперь мы боремся за новое чемпионство!»

Федун: «Реванш у «Зенита» взяли. Теперь мы боремся за новое чемпионство!»

27 ноября 2017, 21:59
22

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче 18 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (3:1). По мнению функционера, красно-белые включились в борьбу за победу в турнире.

– Поздравляю всех с победой!

– Какие эмоции?

– Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.

– В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

– В золотой гонке. В золотой.

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.

– Кого выделите?

– Никого. Вся команда – молодцы.

– Как вам судейство этой встречи?

– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.

– Реванш за поражение в первом круге взят?

– Да. Да. Да.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид
Комментарии (22)
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slavа0508
1511809427
Только обязательно ,,,нужно зимой пару хороших игроков взять
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DZHEK_VOROBEY1987
1511809471
Жаль Юрий Палыч сегодня выиграл,а то бы совсем рядом были.
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Кинстифа
1511809490
Будем бороться, если купишь пару хороших защитников, в остольном всё нормально у нас
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Диктор
1511809514
Зимой не жадничай.И мы все свое возьмем.
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Eds
1511809609
Леонид Федун, вы сказали неплохо. Но ещё лучше будет, если ещё и цены на бензин сбавите...
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батог
1511809705
Арнольдыч, с тебя зимой 40 тонн на защиту!!! Забивать научились!!! Не жмотничай!!! Болелы тебя любят!!!
Ответить
Полная Канистра
1511809729
очень красивая победа да да да но надо о будущем думать 2 их купи в защиту пожалуйста не копи денежку а выложи на игроков
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oyabun
1511809759
Команда конечно молодцы, да. Но и Президенту клуба не мешало бы помочь команде нормальным усилением в зимнюю паузу, а не так как это было летом. Если бы тогда хорошо усилились бы, не пришлось бы сейчас быть в роли догоняющих.
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slavа0508
1511810761
Молодцы с Победой!!! Ну а Леониду не забыть про зимнее усиление
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Matu
1511811008
Да, с нападением сейчас порядок... если хотя бы одного защитника топ или близкого уровня купят и защита будет ничего.
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