Федун: «Реванш у «Зенита» взяли. Теперь мы боремся за новое чемпионство!»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы команды в матче 18 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (3:1). По мнению функционера, красно-белые включились в борьбу за победу в турнире.
– Поздравляю всех с победой!
– Какие эмоции?
– Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.
– В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?
– В золотой гонке. В золотой.
– Какие впечатления от матча?
– Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.
– Кого выделите?
– Никого. Вся команда – молодцы.
– Как вам судейство этой встречи?
– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.
– Реванш за поражение в первом круге взят?
– Да. Да. Да.
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