Пасторе, который интересен «Интеру», намекнул, что может покинуть «ПСЖ» зимой

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе выразил недовольство небольшим количеством игрового времени, которые отводится ему в нынешнем сезоне. По словам аргентинца, он обдумает свое будущее накануне открытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок может перебраться в «Интер».

«Я был разочарован, что не вышел в стартовом составе на матч против «Монако». Я хочу принимать участие в таких важных играх, как в Лиге Чемпионов и с монегасками. Но таково решения тренера.

Уйду ли я в январе? Об этом твердят практически каждый год, но как я уже говорил в прошлый раз, я подумаю над своим будущим.

В игре с «Монако» я был сосредоточен на том, чтобы помочь команде. За те 10 минут, что я был на поле, я пытался помочь своим партнерам по команде», – сказал Пасторе.

В нынешнем сезоне Пасторе принял участие в 11-ти встречах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.