«Шанхай СИПГ» решит будущее Виллаш-Боаша на следующей неделе

Руководство «Шанхай СИПГ» примет решение относительно главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша на следующей неделе.

Китайский клуб, руководимый португальским специалистом, не сумел завоевать ни одного трофея в завершившемся сезоне, проиграв в финале национального Кубка по сумме двух матчей «Шанхай Шэньхуа», финишировав вторым вслед за «Гуанчжоу Эвергранд» в Суперлиге и не сумев преодолеть барьер полуфинальной стадии азиатской Лиги чемпионов.

«Мы стремились к завоеванию трофеев, однако нам это не удалось. Поэтому я должен взять на себя ответственность за данную неудачу. При этом команда стала намного сильнее с точки зрения борьбы за титулы. Конечно же, мы хотели что-либо выиграть, и, надеюсь, в ближайшие годы команда совершит это», – сказал Виллаш-Боаш.

Ранее экс-тренер «Зенита» сообщил, что руководство «Шанхай СИПГ» уже осведомлено о его решении относительно дальнейшей карьеры.