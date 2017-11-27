Лукаку грозит трехматчевая дисквалификация. Форвард может пропустить игры с «Арсеналом» и «Манчестер Сити»

Футбольная ассоциация Англии может наложить на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку трехматчевую дисквалификацию за удар защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга во встрече 13-го тура АПЛ.

Если это произойдет, то бельгиец не сможет принять участия в поединках против «Уотфорда» (28 ноября) «Арсенала» (2 декабря) и «Манчестер Сити» (10 декабря, дома).

Напомним, в одном из эпизодов Лукаку в чужой штрафной два раза ударил Бонга ногой. Арбитр Нил Суорбрик оставил данное действие нападающего без внимания. В понедельник, 27 ноября, судья подаст послематчевый ответ. Если в нем не будет упоминания о нарушении, Футбольная ассоциация может наказать 24-летнего игрока на основании видеоповтора.

В текущем сезоне Лукаку записал на свой счет 12 голов и три результативные передачи в 20-ти встречах.