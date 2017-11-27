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Червиченко назвал психологию слабым местом «Спартака»

27 ноября 2017, 06:09
2

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что даже победа красно-белых над «Зенитом» позволит команде сократить отставания от лидирующей группы.

«Если «Спартак» потеряет очки в игре с «Зенитом», защитить титул в этом сезоне ему, наверное, не удастся. С другой стороны, победа красно-белых не особо изменит положение сил в таблице. Несмотря на то что игроки «Локомотива» всю неделю жаловались на холодную погоду в Хабаровске, уверен, что там они победят. Таким образом, «Спартак», скорее всего, уже не приблизится к первой строчке – преимущество «Локо» очень серьезно.

Безусловно, «Спартак» прибавил по сравнению с началом чемпионата. Тем не менее мне кажется, что игра команды очень зависима от эмоций и психологии. Если у них все получается, то они громят «Краснодар» и «Севилью». А в сложных матчах, когда нужно ломать ход встречи, как с «Марибором», красно-белые пропускают на последних минутах. Так что в матче с «Зенитом» многое решится именно на психологическом уровне.

Мне не кажется, что игроки «Спартака» постоянно думают о реванше. В первую очередь их должен интересовать только предстоящий матч, а все разговоры о реванше — только для создания ажиотажа. Что касается соперничества двух тренеров, тут тоже не стоит придавать огромного значения. Ни Каррера, ни Манчини пока не стали для нашего чемпионата какими-то особенными специалистами», – заявил Червиченко.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (2)
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vodomut
1511756239
у Спартака куда ни ткни-слабые места
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77SAM
1511781767
Если бы, да кабы,наверное_вероятно, кажется ... Точно пора к психиатру.
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