РФПЛ. «Локомотив» переиграл «СКА-Хабаровск», «Спартак» встретится в Москве с «Зенитом»

В понедельник, 27 ноября, завершится программа 18-го тура российской Премьер-лиги. В Хабаровске местный клуб «СКА-Хабаровск» будет принимать «Локомотив». Проведение игры на местном стадионе долгое время находилось под вопросом из-за низких температур, но руководство лиги не пошло на перенос матча.

Вечером в Москве состоится центральная встреча тура, в которой сойдутся «Спартак» и «Зенит».

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

СКА-Хабаровск – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Черевко, 15 (автогол); 1:1 – Федотов, 17; 1:2 – Фарфан, 90+3.

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

27 ноября, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Смолов, 34.

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Вернблум, 45+1.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бухаров, 44 (с пенальти); 2:0 – Бухаров, 58.

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сампайо, 45+1; 2:0 – Лео, 54; 2:1 – Обляков, 87.

Тосно (Ленинградская область) – Арсенал (Тула) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чаушич, 28; 1:1 – Марков, 61; 1:2 – Ткачев, 76; 2:2 – Марков, 79; 3:2 – Марков, 81.

Амкар (Пермь) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гол, 48; 1:1 – Луценко, 54 (с пенальти); 2:1 – Эзатолахи, 69.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ