РФПЛ. «Ахмат» победил «Уфу» и вышел на шестое место

В матче 18-го тура РФПЛ «Ахмат» дома обыграл «Уфу» – 2:1. Беспроигрышная серия грозненского клуба составляет четыре встречи.

Таким образом, «Ахмат» набрал 25 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Уфа» опустилась на седьмую позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сампайо, 45+1; 2:0 – Лео, 54; 2:1 – Обляков, 87.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Роши (Родолфо, 83), Швец, Исмаэл, Митришев (Бериша, 70), Лео (Садаев, 90+2).

«Уфа»: Беленов, Аликин (Обляков, 80), Никитин, Живоглядов (Табидзе, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев (Фатай, 72), Кротов, Игбун.

Предупреждения: Плиев, 86; Родолфо, 90+1 – Салатич, 7; Сысуев, 36; Живоглядов, 44.

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