Тренер «Валенсии» заявил, что его команда собирается обыграть «Барселону»

Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от матча 13 тура Примеры против «Барселоны». Специалист рассчитывает на три очка.

«Мы в состоянии переиграть этого соперника. Собираемся сделать именно это. Да, на скамейке из-за дисквалификации меня не будет. Однако не вижу в этом существенной проблемы», – заметил Тораль.

Кроме того, тренер назвал сюрпризом игру, которую в последних матчах показывает «Валенсия». «Летучие мыши» идут на втором месте Примеры, отставая от «Барселоны» на четыре очка.