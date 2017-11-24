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Тренер «Зенита-2»: «Настраивал ребят на жесткий матч со «Спартаком-2»

24 ноября 2017, 18:38

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов подвел итог ничьей в матче 25-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).

«Непростая получилась игра. Но я настраивал ребят на такой серьезный и жесткий матч. Первые 10 минут мы чувствовали себя комфортно. Затем пошла череда потерь. При счете 0:1 команда стала раскрываться, предоставив возможность сопернику организовать приличные контратаки. На протяжении всего матча нас выручал вратарь.

На втором тайм вышли с горящими глазами. Поблагодарил ребят за это. Также появились люди, которые стали вести игру за собой. Наши футболисты молодые, поэтому не каждый готов взять на себя лидерские качества», — сказал Давыдов.

Петербургский клуб сравнял счет на второй добавленной минуте благодаря голу Ильи Зотова. Позже игрок был удален.

Ранее комментарий по матчу дал главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Спартак-2 Давыдов Анатолий
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