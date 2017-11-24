Фил Невилл: «Шоу должен быть в основе сборной. Не уверен, что он добьется этого в «МЮ»

Эксперт Sky Sports Фил Невилл поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» Люке Шоу.

«Я нашел Шоу, когда работал скаутом в «Юнайтед» (в июле 2014 года перешел из «Саутгемптона» – прим. «Бомбардира»).

Люк должен быть основным крайним защитником сборной Англии, сто процентов. Мне кажется очень грустным то, что перед ним столько возможностей, а он тратит своей потенциал. Ему нужна игровая практика, и я не уверен, что он получит ее в «МЮ», – сказал экс-защитник «красных дьяволов» и «Эвертона».

Сумма трансфера Шоу составила 37,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний англичанин принял участие в шести матчах за команду Жозе Моуринью, не отметившись результативными действиями.