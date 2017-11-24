Тренер «Валенсии» пропустит матч с «Барселоной» из-за дисквалификации

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль не сможет присутствовать на скамейке команды с ближайших двух матчах чемпионата Испании.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании отстранил специалиста на две игры после матча 12-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0). 52-летний испанец был удален за выражение недовольства решениями главного арбитра.

Орган отклонил апелляцию «летучих мышей».

Тораль пропустит встречи с «Барселоной» и «Хетафе».

Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от каталонцев на четыре очка.