Гамула: «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я за российский футбол и за наши клубы. «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов. Будет два невероятных исхода. Можете потом мне премию выписать, чтобы я на бензине ездил, а не пешком ходил», — сказал Гамула.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Спартаку» нужно выиграть в гостях у «Ливерпуля», ЦСКА – с крупным счетом обыграть «Манчестер Юнайтед».