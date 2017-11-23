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  • Гамула: «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов»

Гамула: «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов»

23 ноября 2017, 15:17
21

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я за российский футбол и за наши клубы. «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов. Будет два невероятных исхода. Можете потом мне премию выписать, чтобы я на бензине ездил, а не пешком ходил», — сказал Гамула.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Спартаку» нужно выиграть в гостях у «Ливерпуля», ЦСКА – с крупным счетом обыграть «Манчестер Юнайтед».

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Зенит Гамула Игорь
Комментарии (21)
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lekseij2007
1511439541
Конечно выйдут. Но в лигу Европы.
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hunta
1511440639
...Сладкий мёд тебе на язык...
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Bivaliy67
1511446208
Он лукаво не уточнил, куда они выдут из своих групп..
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gari69
1511446509
Твои слова да богу в уши
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С@НЁК.
1511448224
Круто было бы.
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BrandMaster
1511448235
Может я туплю, но если Спартак выйграли Ливерпуль, то выйдет не по разнице забитых/пропущенных? Обьясните, или по результату личных встреч?
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Опорник84
1511454623
Гамула юморист! Но мы тоже пьем за Российский футбол стоя! Удачи ребятам!
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Челнинец
1511455465
Выйдут оба в ЛЕ)
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prezent2017
1511472309
Да они и сами туда не хотят. Федун сказал, что для команды потолок - ЛЕ!
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vovan55
1511478089
да все наверняка хотят чтобы 2 клуба были в лч, но может сложиться так, что наши ле разыграют между собой... удачи всем нашим клубам...
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