Витиньо: «Пора было ЦСКА и на своем стадионе в Лиге чемпионов выиграть»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от победы над «Бенфикой» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эта победа стала для армейцев первой на своем поле в нынешнем розыгрыше турнира.

«Доволен, потому что это важная победа в борьбе за выход в плей-офф. Нам пришлось тяжело, но мы выполнили то, о чем просил тренер. Не важно, от кого мяч зашел в ворота. Главное, мы взяли дома три очка и продолжаем гонку.

Здорово, что мы добились двух побед на выезде, но пора было и на своем стадионе выиграть» – отметил Витиньо.

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