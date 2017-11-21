Слуцкий: «На долю «Халла» выпало много испытаний, но мы не сдаемся»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 18-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом». По словам специалиста, игрокам «тигров» предстоит серьезное испытание характера.

«В нынешней ситуации матч с «Миллуоллом» будет лучшим испытанием для нас. Скорее мы будем испытывать наш характер, нежели качество. Всем известно, как тяжело играть в Миллуолле, но «Халл» готов.

Это будет невероятно сложно и станет серьезной проверкой для нас и нашего характера. Мы отправимся на матч с уверенностью, несмотря на то, что не удержали победу над «Ипсвичем» в прошлом туре.

Думаю, в той встрече мы играли гораздо лучше, чем в наших предыдущих поединках. Я переживал по поводу качества нашей игры. Когда мы пропустили первый гол, это стало еще одной проверкой для нашего характера. «Халл» не очень хорошо разобрался с подобной ситуацией в нынешнем сезоне, но ответ от команды получился очень хорошим.

Мы изменили ситуацию, забили два гола и показали действительно серьезный уровень. Мы уступили победу в конце, но команда развивается в очень сложной ситуации.

Мы сталкиваемся с большим количеством всевозможных испытаний, но никогда не сдаемся. Вот такое отношение и дух мы должны продолжить демонстрировать в Миллуолле, поскольку мы стремимся найти путь к победе», – сказал Слуцкий.