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  • Гранквист прервал 10-летнюю гегемонию Ибрагимовича в Швеции

Гранквист прервал 10-летнюю гегемонию Ибрагимовича в Швеции

21 ноября 2017, 07:41
16

Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист стал лучшим футболистом страны 2017 года, сообщает Fogis. Он также признан лучшим защитником года в Швеции.

Стоит отметить, что на протяжении последних десяти лет лучшим футболистом страны признавался нынешний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

Кроме того, приз лучшему вратарю Швеции вручен представителю «Копенгагена» Робину Ольсену. В средней линии лучшим полузащитником был назван Эмиль Форсберг из «РБ Лейпцига», а лучшим нападающим выбран Златан Ибрагимович.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Краснодар РБ Лейпциг Копенгаген Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Гранквист Андреас Ольсен Робин Форсберг Эмиль
Комментарии (16)
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bset
1511241100
Надеюсь, таких сильных игроков в нашем чемпионате будет все больше. Хотя можно лимит ужесточить и отпугнуть всех. Вон в Китае ввели лимит - все звезды разъезжаться начали.
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rashidinho
1511241103
просто ибра не играл с апреля)))) о чем тут говорить??
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Silver 76
1511243147
В сборной хорош ,а в клубе стал привозить раз за разом .
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Аристократ Олжик
1511245339
Шведы наверное сами в шоке, от того что Ибра может вернуться в сборную . . . особенно напы, которые приложили усилия для выхода на чм, а теперь могут и вовсе поехать в качестве туристов, так и не сумев вытащить свои головы, из-за спины Ибры
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Petrak86
1511245970
молодец! Поздравляю! Отвоевать такое звание у Ибрагимовича - дорогого стоит
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filosof sparty
1511250988
Крайне положительные эмоции у меня от этого игрока. Поздравляю!
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momwig_
1511251674
Ну, тут как... Ибрагимович и Гранквист - это небо и земля, конечно. Ну, вот такой уровень футбола сейчас в Швеции, что центральный защитник далеко не самой крепкой в плане обороны команды далеко не самой сильной в Европе лиги - лучший футболист страны. Только не надо про Италию. Это несчастный случай, у них своя засада.
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Chesn0k
1511255535
Гранквист в порядке! Но Ибре при этом дали лучшего нападающего - видимо, зассали его без призов оставлять.
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McDuff
1511269138
гордость Краснодара
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С@НЁК.
1511273292
Молодца!
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