Гранквист прервал 10-летнюю гегемонию Ибрагимовича в Швеции

Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист стал лучшим футболистом страны 2017 года, сообщает Fogis. Он также признан лучшим защитником года в Швеции.

Стоит отметить, что на протяжении последних десяти лет лучшим футболистом страны признавался нынешний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

Кроме того, приз лучшему вратарю Швеции вручен представителю «Копенгагена» Робину Ольсену. В средней линии лучшим полузащитником был назван Эмиль Форсберг из «РБ Лейпцига», а лучшим нападающим выбран Златан Ибрагимович.