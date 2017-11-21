«Реал» летом предложит 70 миллионов за Де Хеа

Руководство «Реала» продолжает следить за голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа. Ближайшим летом испанцы готовы будут предпринять очередную попытку его покупки, которая станет уже третьей в этой истории.

Представители Мадрида готовы выложить за вратаря по окончании сезона 70 миллионов евро. Альтернативный вариант – голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, за которого просят 50 миллионов.

Стоит отметить, что действующий контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до середины 2019 года.