Новый скаут «Арсенала» сказал, что ушел из «Боруссии» после конфликта с Тухелем

Вчера «Бомбардир» писал о том, что глава скаутского отдела «Боруссии» Свен Мислинтат стал работником «Арсенала».

«Думаю, никогда не задумался бы об уходе из «Боруссии». Но запрет на посещение тренировок и общение с игроками и тренерским штабом заставил меня изменить отношение», – цитирует специалиста немецкий журналист Стефан Бучко.

По информации источника, Мислинтат конфликтовал с экс-главным тренером дортмундцев Томасом Тухелем. 44-летний немец покинул клуб в мае после двух лет работы. Его должность занял Петер Бош, ранее возглавлявший «Аякс».

Среди приобретений Мислинтата для немецкого клуба – полузащитник Синдзи Кагава, нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Усмане Дембеле.