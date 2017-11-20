«Арсенал» пополнил скаут, купивший в «Боруссию» Обамеянга и Дембеле

«Арсенал» объявил имя нового начальника скаутской службы. Должность занял Свен Милинстат, ранее работавший в дортмундской «Боруссии».

Специалист занимал аналогичный пост с немецком клубе с 2007 года. В числе его покупок – полузащитник Синдзи Кагава, нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Усмане Дембеле.

«Мы очень рады, что Свен присоединился к нашему клубу. Нахождение и развитие талантов – главный момент нашей философии, а Свен занимается этим уже много лет. Надеемся, что он продвинет наш скаутский отдел вперед», – сказал главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Милинстат сменил на посту Стива Роули, работавшего в «Арсенале» на протяжении 25-ти лет.