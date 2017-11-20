Защитник «Марибора» Биллонг: «Постараемся сдержать Промеса»

Защитник «Марибора» Жан-Клод Биллонг подчеркнул, что словенская команда надеется на положительный исход матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

В составе красно-белых француз выделил полузащитника Квинси Промеса, заявив, что оборона «Марибора» постарается сдержать голландского футболиста.

– Я очень рад, что сыграю в России. Чувствую себя отлично. Надеюсь, мы сможем добиться здесь положительного результата.

– Вы впервые сыграете против «Спартака». Что знаете о сопернике?

– Мы хорошо подготовились к матчу. Один из самых сильных игроков – Квинси Промес, который демонстрирует качественный футбол, быстро перемещается в атаке. Постараемся его сдержать.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.