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  • Защитник «Марибора» Биллонг: «Постараемся сдержать Промеса»

Защитник «Марибора» Биллонг: «Постараемся сдержать Промеса»

20 ноября 2017, 18:55
5

Защитник «Марибора» Жан-Клод Биллонг подчеркнул, что словенская команда надеется на положительный исход матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком».

В составе красно-белых француз выделил полузащитника Квинси Промеса, заявив, что оборона «Марибора» постарается сдержать голландского футболиста.

– Я очень рад, что сыграю в России. Чувствую себя отлично. Надеюсь, мы сможем добиться здесь положительного результата.

– Вы впервые сыграете против «Спартака». Что знаете о сопернике?

– Мы хорошо подготовились к матчу. Один из самых сильных игроков – Квинси Промес, который демонстрирует качественный футбол, быстро перемещается в атаке. Постараемся его сдержать.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Марибор Спартак Промес Квинси Биллонг Жан-Клод
Комментарии (5)
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Кинстифа
1511193929
Ок. его сдержите))) а как на счет Зе и Адриано)))
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DOCTOR PENALTY
1511194429
Дырку вам от бублика, а не Промеса....
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Полная Канистра
1511199089
вот дурачок у нас команда забивная всех не удержите
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Диктор
1511199580
Постарайтесь постарайтесь клоуны
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OfaZavr
1511248078
мы сильны всей командой всех не сдержите.
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