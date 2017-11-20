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  • Агент: «Джикию совсем не интересовало предложение «Зенита». Он сердцем выбрал «Спартак»

Агент: «Джикию совсем не интересовало предложение «Зенита». Он сердцем выбрал «Спартак»

20 ноября 2017, 17:18
17

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал подписание нового контракта красно-белыми с 23-летним игроком. Также он подчеркнул, что россиянина не интересовало предложение «Зенита».

«Продление контракта с Джикией – это высокопрофессиональный шаг руководства «Спартака». Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договоренности, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.

Было ли предложение от «Зенита»? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал «Спартак» и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим», – сказал Шпинев.

Напомним, новый договор защитника со «Спартаком» рассчитан до мая 2022 года.

Джикия перешел в московский клуб из «Амкара» за 2,35 миллиона евро в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провел 22 поединка, записав на свой счет один мяч и три голевые передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (17)
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alp
1511187719
"Ключевое здесь - Было ли предложение от «Зенита»? Это не имеет значения" )))) вероятнее всего, утку с Зенитом огент придумал для принуждения спама к выполнению договоренностей.
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paracetamol
1511188508
Интересно, во сколько сердце Джикии обошлось Федуну?
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oyabun
1511189012
А у меня и сомнений не было по поводу Джикии. Не тот это человек, сразу видно. Не Иуда Дзюбиньо.
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shinnik
1511189945
Джика-мэн просто.. столько написано..
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DOCTOR PENALTY
1511190398
Ну вот и всё встало на свои места.
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VSt
1511190834
Добрая новость, не зависимо от того, утка или нет.
Ответить
Диктор
1511191917
Мужик одним словом.
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filosof sparty
1511192589
Джикия очень здорово вырос за год, примерно как и Зобнин чуть раньше. Из перспективных они за год стали основными и незаменимыми! Я горжусь тем, что они играют за Спартак!
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Igor Belousov
1511194682
молодец
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Алекc
1511197501
наш красно - белый по настоящему!
Ответить
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