Агент: «Джикию совсем не интересовало предложение «Зенита». Он сердцем выбрал «Спартак»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал подписание нового контракта красно-белыми с 23-летним игроком. Также он подчеркнул, что россиянина не интересовало предложение «Зенита».

«Продление контракта с Джикией – это высокопрофессиональный шаг руководства «Спартака». Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договоренности, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.

Было ли предложение от «Зенита»? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал «Спартак» и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим», – сказал Шпинев.

Напомним, новый договор защитника со «Спартаком» рассчитан до мая 2022 года.

Джикия перешел в московский клуб из «Амкара» за 2,35 миллиона евро в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне футболист провел 22 поединка, записав на свой счет один мяч и три голевые передачи.