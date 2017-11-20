Форвард «Фламенго» Визеу подрался с партнером по команде, а после забил гол и показал ему средний палец

Нападающий «Фламенго» Фелипе Визеу стал главным действующим лицом матча 36-го тура бразильской Серии А против «Коринтианса» (3:0).
Для начала игрок сильно повздорил с партнером по команде Родолфо, что перетекло в драку. А после в самом конце первого тайма забил гол, отпраздновав его весьма оригинально – показав своему обидчику средний палец.
Примечательно, что арбитр встречи никак не отреагировал на действия Визеу.
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Источник: Twitter