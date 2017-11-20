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Гилерме выбыл до конца года

20 ноября 2017, 08:20
13

Стали известны подробности травмы вратаря «Локомотива» Гилерме. Она оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. Напомним, что в начале ноября, в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), голкипер повредил сухожилие прямой мышцы бедра. После тщательного обследования стало ясно, что он сможет сыграть за железнодорожников только во время зимних сборов.

Стоит отметить, что в текущем календарном году «Локомотив» встретится в Лиге Европы с «Копенгагеном» и «Фаставом», а в чемпионате России проведет матчи со «СКА-Хабаровском», «Рубином» и «Тосно».

В текущем сезоне бразилец провел за красно-зеленых 20 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (13)
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XaXatyn
1511156123
Очень плохо ! Здоровья Маринато !Надеюсь вернуться Чарли и Ари.
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Jenea83
1511158825
Здоровья, Гилерме!!
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Юрий Б.
1511159369
Жалко! Хороший вратарь для сборной
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RedWhiteFans2
1511160309
Жаль Гилерме. Он хотел хотел ещё и за Россию сыграть. Может успеет восстановиться.
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Басмачи
1511164334
НАДЕЕМСЯ ДО ЧМ УСПЕЕТ ВОССТАНОВИТСЯ
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Князев
1511166002
Вызывают большие опасения игры в холодную погоду, это очень травмоопасно. Желаю скорейшего выздоровления, наш замечательный вратарь. Буду голосовать за возврат чемпионата на летний период. А сейчас игры лучше перевести в Сочи.
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Diesel133
1511166228
Выздоравливай, не форсируй, большой необходимости нет! Антоха и Никита подменят!
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Torvald64
1511168263
Что-то тревожно. Ни один из сменщиков не вызывает доверия, вдоволь накосячив в первых же матчах после выхода
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srg38
1511197779
Гилермов, ну ты чего?(((( как никогда нужен, на 1 месте идем
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O-Z
1511201380
Абаева верните был сменщик что надо.
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