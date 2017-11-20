Гилерме выбыл до конца года

Стали известны подробности травмы вратаря «Локомотива» Гилерме. Она оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. Напомним, что в начале ноября, в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), голкипер повредил сухожилие прямой мышцы бедра. После тщательного обследования стало ясно, что он сможет сыграть за железнодорожников только во время зимних сборов.

Стоит отметить, что в текущем календарном году «Локомотив» встретится в Лиге Европы с «Копенгагеном» и «Фаставом», а в чемпионате России проведет матчи со «СКА-Хабаровском», «Рубином» и «Тосно».

В текущем сезоне бразилец провел за красно-зеленых 20 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.