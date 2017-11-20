Нападающий «Тосно» Марков: «Зенит» дал нам пощечину»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков назвал главные причины поражения от «Зенита». По его словам, ключевым моментом стал второй пропущенный гол.

Матч 17-го тура РФПЛ «Зенит» – «Тосно» завершился со счетом 5:0.

— Что и в какой момент пошло не так?

— Наверное переломным моментом стал второй гол, после которого мы чуть-чуть расклеились. Было тяжело отыграться...

— Александр Кокорин предположил, что у «Тосно» во втором тайме закончились силы.

— Честно говоря, было действительно тяжело. «Зенит» играет в очень хороший футбол, все опускаются для приема мяча.

— Это было то, чего вы ожидали, что разбирали перед игрой?

— Да, абсолютно. Видимо нам не хватило индивидуального мастерства. У соперника его больше. Сегодня нам дали пощечину. Надеюсь, все вместе, командой, справимся с этим ударом, сделаем выводы и пойдем дальше.

— На второй тайм «Тосно» поздно вышел из раздевалки. Был жесткий разговор?

— Нет. Извините, не могу выносить то, что было в раздевалке.

— Счет 1:0 держался достаточное долго времени. Наверняка рассчитывали переломить год игры?

— Конечно. Видите, не получилось. Не могу сказать, что хорошо провели первый тайм, неплохо. Но этого не хватило, чтобы взять хотя бы очко.

— Это самый неудачный матч в сезоне?

— Да. Честно говоря, я за всю свою карьеру так сильно еще никому не проигрывал.