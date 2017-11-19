Игрок «Тосно» Марков: «Зимой звали в ЦСКА, но я отказался ехать туда на просмотр»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков подтвердил информацию, что в начале года он мог перейти в московский ЦСКА. Футболист отказался ехать в стан армейцев, сообщил форвард cskanews.com.

– Зимой вы могли перейти в ЦСКА. Почему не получилось?

– Мне предложили приехать на просмотр, а я не хотел этого.

– Даже в ЦСКА?

– Даже в ЦСКА. Если молодой футболист выступает в первой или второй лиге, он может приехать на просмотр.

Мне 23 года, и я уже состоявшийся игрок, пусть даже и не самого высокого уровня, не Федор Смолов или Александр Кокорин. Приехал бы я туда и «сломался» – что бы мне сказали в «Тосно»? «Все, давай!». Не очень хотелось испытывать судьбу.