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  • Рейнгольд: «Наверное, только я верил в «Спартак». Москвичи произвели фурор в матче с «Краснодаром»

Рейнгольд: «Наверное, только я верил в «Спартак». Москвичи произвели фурор в матче с «Краснодаром»

19 ноября 2017, 16:28
21

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:1).

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, имея в активе 28 очков.

«Честно говоря, я хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в «Спартак», наверное, только я в него и верил. Москвичи произвели фурор, шедевр. Так играют в футбол люди мастеровитые, они для меня просто сделали праздник.

Не только красно-белые, но и «Краснодар» тоже, потому что получился открытый и честный футбол, было забито пять мячей и все голы на любой вкус и цвет. «Спартак» произвел очень приятное и громадное впечатление», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Рейнгольд Валерий
Комментарии (21)
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acer2003
1511099193
Ну, ветеран, точно болен.Кто недавно верещал обратное ?? Старый лизоблюд и лизожоп !!! Читать противно... И,кстати, какой шедевр сотворил Спартак ?
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Спартач_навсегда
1511099523
Деду явно импонирует Каррера,здоровья ,а нам побольше побед
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alexivanof197
1511099551
настоящие болельщики всегда верят в команду при любых раскладах,а не когда побеждают Севилью или Краснодар
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Сержтир
1511099581
Все Спартачи верили в Спартак.
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Mahone
1511101206
Я всегда верю в Спартак,даже если он будет на 16 месте,это моя команда!!!!!!!!!!!
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insider_retro
1511101355
Приходилось почитывать и другие мысли великовозрастного эксперта!.. Причём, он с удовольствием и пристрастием возглавлял скептиков и пессимистов!.. Отошёл старче!!..))
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777+
1511102914
Играют вяло Спартачи, Он первым крикнет - "Всех мочи!" А выиграют у дохленького Краснодара - Европа! Уровень! И всем им СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!!!)))....
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sochi-2013
1511103323
Соперник обделался, а не "Спартак произвел очень приятное и громадное впечатление». Хотя, конкретно к игрокам Краснодара, у меня претензий нет. Некому поставить игру.
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subbotaspartak
1511104449
Ты смотри, оказывается один болельщик у Спартака В виде дебила и мчудака
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Альфред фаред
1511106350
После победы над краснодаром в первом круге, тоже все спартачи кричали какие они мощные, такую крутую команду победили, у зенита нет шансов кричали! Что было потом в Питере наверно все знают!
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