Рейнгольд: «Наверное, только я верил в «Спартак». Москвичи произвели фурор в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:1).

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место, имея в активе 28 очков.

«Честно говоря, я хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в «Спартак», наверное, только я в него и верил. Москвичи произвели фурор, шедевр. Так играют в футбол люди мастеровитые, они для меня просто сделали праздник.

Не только красно-белые, но и «Краснодар» тоже, потому что получился открытый и честный футбол, было забито пять мячей и все голы на любой вкус и цвет. «Спартак» произвел очень приятное и громадное впечатление», – сказал Рейнгольд.