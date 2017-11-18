РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью в Туле и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

Матч 17-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Рубин» закончился со счетом 0:0.
Команды сохранили девятую и 11-ю строчки в турнирной таблице соответственно.
Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:0
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Александров, 82), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 68), Джорджевич (Расич, 87).
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин, Сигурдссон, Камболов, Оздоев, М’Вила, Канунников (Лестьенн, 81), Жемалетдинов (Азмун, 71).
Предупреждения: Горбатенко, 31; Хагуш, 45+1 – Кудряшов, 43.
Источник: Бомбардир.ру