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  • РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью в Туле и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью в Туле и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

18 ноября 2017, 20:53
7

Матч 17-го тура чемпионата России «Арсенал»«Рубин» закончился со счетом 0:0.

Команды сохранили девятую и 11-ю строчки в турнирной таблице соответственно.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:0

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев (Александров, 82), Бурчану, Чаушич (Берхамов, 68), Джорджевич (Расич, 87).

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сорокин, Сигурдссон, Камболов, Оздоев, М’Вила, Канунников (Лестьенн, 81), Жемалетдинов (Азмун, 71).

Предупреждения: Горбатенко, 31; Хагуш, 45+1 – Кудряшов, 43.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Рубин
Комментарии (7)
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Fan Loko mik
1511027733
Это не игра, а сплошная лёгкая атлетика и немного регби!
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семёнычев
1511027887
Рубин скорее приобрёл, чем потерял.... когда же трансферное окно?)))
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a-rakhmatov
1511028324
Игра была равной...а у Рубина проблема с нападающими после продажи Жонатаса, Азмун не забивает, а Канунников - бревно....
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Полная Канистра
1511030334
без классных напов вы ни когда не выиграете так и будете болтаться на дне
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Kokmarov
1511035326
Курбан Бикеич и бревна научит играть, хотя Канунников.....
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geroin161
1511037176
Рубин Ростов Динамо походу в фнл полетят))))
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