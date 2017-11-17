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Каземиро толкнул Роналду на тренировке «Реала»

17 ноября 2017, 18:08
10

Издание AS опубликовало видео с тренировки «Реала».

Перед упражнением полузащитник Каземиро толкнул нападающего Криштиану Роналду. Согласно источнику, прежде португалец подшутил над партнером.

Каземиро в текущем сезоне забил три гола в 16-ти встречах всех турниров.

На счету Роналду восемь мячей и две результативные передачи в 13-ти встречах.

Подопечные Зинедина Зидана занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Завтра «сливочные» сыграют с «Атлетико» в рамках 12-го тура.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Бразилия Португалия Роналду Криштиану Каземиро
Комментарии (10)
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Эмом
1510933080
Бейл в обойме ?
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Leo_12
1510934645
Да ладно, обычное дело, на трене потолкаться)
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DeStar
1510935182
НООООВООООСТТТТЬЬЬ! я думал там каждую тренеровку что-то происходит подобное, все люди и все друзья. Что за бред?) или роналду трогать нельзя пальцами? будто до бога дотронулся) сразу новооооость
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mihail200606
1510935627
Ну все.. Кристина опять заноет,что в реале его недостаточно уважают..)) и он уйдет
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Тraumtanzеr
1510936162
Втащил бы ей.
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Benifacto
1510936231
полностью бы показали, а то отрывок и непонятно ниче
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ЮЗИК
1510936677
Великое событие
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DOCTOR PENALTY
1510941218
Спасибо не написали, что мол жутко подрались и растаскивала вся команда...
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ItalianFootball
1510989509
О боги!!!! Как я жил без этого!!! Осветите пожалуйста на запад или на юг Роналду в процентном соотношении взгляд направляет, пожалуйста!!!
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xxJack
1511029904
Расстрелять!!!
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