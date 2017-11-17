Каземиро толкнул Роналду на тренировке «Реала»

Издание AS опубликовало видео с тренировки «Реала».

Перед упражнением полузащитник Каземиро толкнул нападающего Криштиану Роналду. Согласно источнику, прежде португалец подшутил над партнером.

Каземиро в текущем сезоне забил три гола в 16-ти встречах всех турниров.

На счету Роналду восемь мячей и две результативные передачи в 13-ти встречах.

Подопечные Зинедина Зидана занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Завтра «сливочные» сыграют с «Атлетико» в рамках 12-го тура.