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Крижанац сказал, что «Зенит» стал латиноамериканской командой

17 ноября 2017, 16:18
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Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац поделился о мнением о нынешнем состоянии клуба.

«Знаете, если быть честным, то я не слишком следил за «Зенитом», но я в курсе, что за последние годы «Зенит» стал латиноамериканской командой. Я никогда не был согласен с такой политикой.

Я ничего не имею против самих игроков. Просто я думаю, что русским людям проще понимать своих соседей из Восточной Европы, особенно с Балкан. Нам тяжело даются иностранные языки, а тем, кто живет в Западной Европе и Латинской Америке, сложно учить русский.

Латиноамериканскому футболисту, который говорит на испанском или португальском, будет проще отправиться в Испанию или Португалию и заиграть там. А в те времена, когда я играл в «Зените», еще не все говорили по-английски.

Да, в последние годы Россия в этом отношении совершила прогресс, и в том же «Зените» сейчас многие знают по несколько иностранных языков. В 2004-2005 годах все было по-другому. Думаю, клуб в этом отношении стал меняться с приходом Дика Адвоката, а потом – Лучано Спаллетти», – сказал 38-летний хорват.

Крижанац выступал за петербургский клуб с 2005 по 2010 года. Затем он перешел в «Сплит», где завершил карьеру в 2014 году.

После 16-ти туров чемпионата России команда Роберто Манчини занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Крижанац Ивица
Комментарии (2)
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dimayuzov
1510929313
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