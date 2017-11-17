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  • Гендиректор «Уфы»: «Фернандо и Промес решили исход матча в пользу «Спартака»

Гендиректор «Уфы»: «Фернандо и Промес решили исход матча в пользу «Спартака»

17 ноября 2017, 06:46

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вспомнил матч против «Спартака», который команда проводила до перерыва на игры сборных. По его словам, исход этой встречи решили два футболиста соперника – Фернандо и Квинси Промес.

Матч 17-го утра РФПЛ «Уфа» – «Урал» состоится в воскресенье, 19 ноября, в 11:30 по московскому времени

– В последнем матче «Уфа» на выезде уступила «Спартаку», хотя до этого на стадионе красно-белых не знала поражений. Почему не удалось взять очки?

– «Спартак» играл просто отлично. Два футболиста решили исход матча – Фернандо и Промес. Мы не смогли им ничего противопоставить. Красно-белым многое удалось.

– «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?

– Чемпионат плотный. За золото поборются четыре-пять команд, в том числе и «Спартак».

– Когда ждать воспитанников в составе команды?

– Уже играет Безденежных. Пройдет зимний период, и может, кто-то из молодежи попытается пробиться в основу, почему нет? Семак уже привлекает юниоров. В этот перерыв на матчи сборных мы участвовали на Кипре в коммерческом турнире. Трое молодых ребят выглядели довольно неплохо, Сергей Богданович ими доволен. Это уже хороший посыл для юных футболистов – все возможно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Фернандо Промес Квинси
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