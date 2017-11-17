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Баляйкин: «ЦСКА сложно удивить снегом и морозом»

17 ноября 2017, 06:16
7

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Евгений Баляйкин не считает, что погодные условия смогут помочь команде во встрече с ЦСКА в ближайшую субботу.

«ЦСКА не та команда, которую можно удивить снегом и морозом. И уж тем более — испугать. Я думаю, что этих парней нельзя чем-то удивить, испугать. Не та компания.

Как остановить эту команду? Не позволять самому себе глупых и неоправданных ошибок, выполнять общекомандный план на игру, который будет разработан тренерским штабом. Всегда держать концентрацию, страховать партнера, который может проиграть единоборство, и не упускать свой шанс забить гол. А такой шанс будет, ведь ЦСКА играет сам и дает играть сопернику. Да и футбол такая игра, где шанс есть у любой команды в любом матче. Просто нужно уметь ждать и не упускать те возможности, которые вам дает игра», – считает Баляйкин.

Матч 17-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – ЦСКА состоится в субботу, 18 ноября, в 12:00 по московскому времени.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск ЦСКА Баляйкин Евгений
Комментарии (7)
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Nerlinger
1510892778
Акинфеева, Игнашевича и Березуцких сложно чем то в футболе удивить
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bset
1510895029
Не удивить, конечно, но одно дело, когда температура падает постепенно и ты при ней определенной время тренируешься, а другое дело, когда ты вылетаешь при +2, а на выходе из самолета уже -17. Это может быть не совсем привычно. Да и сколько очков мы растеряли при снеге и морозе...
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Отчаянный Пердун
1510899830
Предлагаю матч с Бенфикой играть в ХАБАРОВСКЕ! ЦСКА за несколько дней Адаптируется к морозу и времени а Бенфике лететь часов 9 и мороз -17 они замёрзнут и мы их "тёпленькими возьмём"
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vovan55
1510900065
вот такова реальность российского чемпионата... вот вам европейские "зима-лето"
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Чикомас
1510902406
Удивить может быть и сложно, а вот поломать, очень даже возможно. Тем более перед Бенфикой.
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Dominator777
1510905442
Вместо этой встречи с удовольствием бы посмотрел матч в Хабаровске между футбольными чиновниками - в одной команде те, кто составлял календарь, а в другой - те, кто утверждал его.
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