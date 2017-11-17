Баляйкин: «ЦСКА сложно удивить снегом и морозом»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Евгений Баляйкин не считает, что погодные условия смогут помочь команде во встрече с ЦСКА в ближайшую субботу.

«ЦСКА не та команда, которую можно удивить снегом и морозом. И уж тем более — испугать. Я думаю, что этих парней нельзя чем-то удивить, испугать. Не та компания.

Как остановить эту команду? Не позволять самому себе глупых и неоправданных ошибок, выполнять общекомандный план на игру, который будет разработан тренерским штабом. Всегда держать концентрацию, страховать партнера, который может проиграть единоборство, и не упускать свой шанс забить гол. А такой шанс будет, ведь ЦСКА играет сам и дает играть сопернику. Да и футбол такая игра, где шанс есть у любой команды в любом матче. Просто нужно уметь ждать и не упускать те возможности, которые вам дает игра», – считает Баляйкин.

Матч 17-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – ЦСКА состоится в субботу, 18 ноября, в 12:00 по московскому времени.