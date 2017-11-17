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Лунев хочет сыграть со «Спартаком»

17 ноября 2017, 00:13
12

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев намерен принять участие в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщил телекомментатор Геннадий Орлов.

Напомним, что вратарь получил травму в концовке товарищеского матча с Испанией (3:3). Сегодня футболист был выписан из больницы.

«Я вчера вечером разговаривал с Луневым по телефону. Он благодарит всех за поддержку. Андрей чувствует себя неплохо, ему зашили рану, к счастью, она не глубокая. Ну и сотрясение.

Говорит, что хочет выйти в матче со «Спартаком», но я считаю, что рано. У «Зенита» есть Лодыгин, а Андрею пока надо выздороветь. Лунев – замечательный вратарь, настоящий дублер Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Лунев Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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TUMS
1510868101
Лечиться надо ему после такого столкновения.
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Алекc
1510870294
Молодец, что хочет на поле сразу! Мужик настоящий, я уже в этом убедился в матче с испанцами! все таки возможный конкурент Игорю Акинфееву в сборной, при всем уважении к нему.
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paracetamol
1510872078
Молодец!
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Rainmaker
1510872721
Молодчага! Боец!
Ответить
Борз-95
1510873464
Нельзя,пока
Ответить
ribavadim
1510881746
Слушай, зачем спешить,есть Лодыгин,да?!
Ответить
Rebrova
1510890587
Отлично!
Ответить
nemolod
1510903982
Действительно,еще пока рано после двух травм,тем более впереди еще много ответственных матчей!
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OfaZavr
1510906345
рисковать не стоит есть ведь кому заменить.
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gari69
1510931481
Лунёв - Манчини Что-то вы меня, папаша, больно утесняете.
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