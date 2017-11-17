Лунев хочет сыграть со «Спартаком»

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев намерен принять участие в матче 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Об этом сообщил телекомментатор Геннадий Орлов.

Напомним, что вратарь получил травму в концовке товарищеского матча с Испанией (3:3). Сегодня футболист был выписан из больницы.

«Я вчера вечером разговаривал с Луневым по телефону. Он благодарит всех за поддержку. Андрей чувствует себя неплохо, ему зашили рану, к счастью, она не глубокая. Ну и сотрясение.

Говорит, что хочет выйти в матче со «Спартаком», но я считаю, что рано. У «Зенита» есть Лодыгин, а Андрею пока надо выздороветь. Лунев – замечательный вратарь, настоящий дублер Акинфеева, и он доказывает это своим мастерством, упорством, спокойствием», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».