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  • Мутко: «Я Ибрагимовичу на чистом английском за нашу сборную предлагал играть»

Мутко: «Я Ибрагимовичу на чистом английском за нашу сборную предлагал играть»

14 ноября 2017, 20:55
23

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что в шутку предлагал бывшему нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу выступать за команду России.

«Буду ли звать Златана на чемпионат мира? А я ему предлагал за сборную России играть. В Ростове подхожу к нему, приглашаю на чемпионат мира. Он говорит: «Я закончил за сборную». А я ему — на чистом английском, конечно: «Так это ты там закончил, а я тебе за нас предлагаю». Он сказал, что это отличная мысль», — сказал Мутко.

Сборная России сегодня проведет товарищеский матч со сборной Испании. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Весь мир Россия Швеция Ибрагимович Златан Мутко Виталий
Комментарии (23)
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FC ЖИЛЬДУН
1510682305
У нас никогда не будет ФУТБОЛА((((( пока такие клоуны у власти(((
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Semargl18
1510682399
Так мудко же на своем английском Ибру зазывал вот он его и не понял... Так бы нахер послал и вертухой в челюсть за такие предложения..
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insider_retro
1510682576
Шутник, оптимист и затейник!.. Да ещё со знанием языка!!.. Кадр!!
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VVM1964
1510682583
" на чистом английском " - СЛЫШАЛИ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ С " МУТКАЦКИМ " АКЦЕНТОМ . САМОИРОНИЯ - ЭТО ХОРОШО , ЕСЛИ НЕ ЗАДУМЫВАТЬСЯ , КАКОЙ ПОСТ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЕТ .
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Fancyfall
1510683691
а надо бы от чистого сердца... своих футболистов растить!
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Алекc
1510683966
на чистом английском ))) слышали раньше уже ваш чистый английский)))) вот что он говорил в Цюрихе 2010 г: «…Лец ми спик фром май харт ин инглиш. Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа. Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн…»
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Arifjon
1510684258
Мутко это дебил
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Даркуш05
1510684336
В Махачкале,... Арсену Ибрагимовичу)))
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acer2003
1510684667
МуДко ты идиот, на чисто русском говорю
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Обер-КанцлерЪ
1510692724
Мутко обкурился чтоли в очередной раз ? Ещё бы Пелле предложил за наших сыграть или Марадоне !
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