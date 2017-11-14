Мутко: «Я Ибрагимовичу на чистом английском за нашу сборную предлагал играть»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что в шутку предлагал бывшему нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу выступать за команду России.

«Буду ли звать Златана на чемпионат мира? А я ему предлагал за сборную России играть. В Ростове подхожу к нему, приглашаю на чемпионат мира. Он говорит: «Я закончил за сборную». А я ему — на чистом английском, конечно: «Так это ты там закончил, а я тебе за нас предлагаю». Он сказал, что это отличная мысль», — сказал Мутко.

Сборная России сегодня проведет товарищеский матч со сборной Испании. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.