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  • Гамула считает, что Полозу, Кокорину и Смолову обязательно удастся поразить ворота сборной Испании

Гамула считает, что Полозу, Кокорину и Смолову обязательно удастся поразить ворота сборной Испании

14 ноября 2017, 15:36
26

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил, что на него не произвела впечатление атакующая линия сборной России в товарищеской встрече с Аргентиной (0:1). При этом специалист считает, что нападение национальной команды в лице Дмитрия Полоза, Александра Кокорина и Федора Смолова обязательно сможет отличиться в матче против Испании.

Поединок состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Меня не впечатлило нападение наше сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдет для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда еще Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесет пользу.

Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением», – сказал Гамула.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Испания Смолов Федор Кокорин Александр Полоз Дмитрий Гамула Игорь
Комментарии (26)
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almanev
1510663946
"Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют". Конечно, за ближайшие пару лет 2 гола обязательно забьют))
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ufos73
1510664278
Ага в перерыве между матчам если только )))
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oyabun
1510664700
Что он курил, когда давал это интервью? Конечно же забьют все трое, а может и еще кто из полузащиты и защиты испашкам заклепает. Мы же величайшая сборная мира!! ))
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Chernyi Lis
1510664729
акинфеева забыл..даже если он не будет играть..
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Чикомас
1510668032
Похоже.. одну и ту же дрянь курят вместе с Мутко..
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multiscan
1510669553
Мало "Бомбардиру" Селюка, так ещё и Гамулу где-то откопали.
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Romio-xxx
1510671492
Возможно, не сегодня, но забьют.----Самые главные слова из всего интервью.
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insider_retro
1510671675
Не ради писсимизма... Испанцы традиционно заберут мяч и будут его катать в удобном для себя ритме... Наши игроки атаки, сколько бы их не было, не много принесут пользы без мяча... Но буду искренне рад, если нашим парням удасться что-нибудь придумать в ворота испанцев!!..))
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OfaZavr
1510675252
ну я так примерно себе сегодняшнюю игру и представлял)))
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Serjoga
1510675564
Гамула опять пошутил неуместно! Это значит, что забьют все трое, т.е. 3 мяча сборная России забьет Испанцам? Если бы наши желания совпадали с нашими возможностями, то Россия всегда выигрывала БЫ ЧМ! Так не бывает!
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