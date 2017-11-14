Гамула считает, что Полозу, Кокорину и Смолову обязательно удастся поразить ворота сборной Испании

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил, что на него не произвела впечатление атакующая линия сборной России в товарищеской встрече с Аргентиной (0:1). При этом специалист считает, что нападение национальной команды в лице Дмитрия Полоза, Александра Кокорина и Федора Смолова обязательно сможет отличиться в матче против Испании.

Поединок состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Меня не впечатлило нападение наше сборной в матче против Аргентины. Я очень надеялся на нашу тройку – Смолов, Кокорин и Полоз. Но что-то не получилось. Уверен, что сегодня Станислав Черчесов найдет для них правильные слова и они выстрелят. Это очень сильные нападающие, они обязательно забьют Испании. Как тренер я вижу, какой потенциал у этой тройки. Мне кажется, Черчесов ничего не будет менять в атаке, и мы увидим тех же форвардов, что и против Аргентины. Это правильный путь – быстрый и агрессивный. Когда будет другой соперник, тогда еще Дзюба добавится, без него никуда. Он однозначно будет и поможет сборной. Пусть он сейчас мало забивает, но национальной команде всегда принесет пользу.

Я хочу, чтобы наша сборная не проиграла испанцам. Голы точно будут. Я верю в атаку сборной России. Парочку мячей наши ребята обязательно забьют. Возможно, не сегодня, но забьют. Всегда болею за нашу национальную команду. Очень важно уйти на перерыв с хорошим настроением», – сказал Гамула.