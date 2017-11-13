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Московский «Арарат» разорвал контракт с Ревякиным

13 ноября 2017, 15:44

«Арарат» объявил о разрыве контракта с вратарем Сергеем Ревякиным. Решение прекратить сотрудничество с 22-летним футболистом было принято по обоюдному согласию.

«Благодарю руководство, административный и тренерский штабы «Арарата» за совместную работу и возможность стать частью нового и амбициозного проекта. Всегда буду следить и переживать за результаты команды. Благодарю болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали как мне, так и всему коллективу.

Желаю «Арарату» идти вперед намеченным курсом и добиться самых высоких результатов. Время, проведенное в команде, навсегда останется в моем сердце», — сказал Ревякин.

Голкипер сыграл за «Арарат» в первенстве ПФЛ лишь один матч.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Ревякин Сергей
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