Московский «Арарат» разорвал контракт с Ревякиным

«Арарат» объявил о разрыве контракта с вратарем Сергеем Ревякиным. Решение прекратить сотрудничество с 22-летним футболистом было принято по обоюдному согласию.

«Благодарю руководство, административный и тренерский штабы «Арарата» за совместную работу и возможность стать частью нового и амбициозного проекта. Всегда буду следить и переживать за результаты команды. Благодарю болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали как мне, так и всему коллективу.

Желаю «Арарату» идти вперед намеченным курсом и добиться самых высоких результатов. Время, проведенное в команде, навсегда останется в моем сердце», — сказал Ревякин.

Голкипер сыграл за «Арарат» в первенстве ПФЛ лишь один матч.

